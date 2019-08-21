Департамент киберполиции вдруг задержал мужчину, который создал детскую порностудию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины во второй раз задержал мужчину, который создал детскую порностудию, передает УНН со ссылкой на прессслужбу киберполиции.
“В начале августа 2019 года решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен 51-летнему киевлянину, который организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети”, — указано в сообщении.
После внесения залога, человек скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве.
Сегодня, 21 августа, киберполиции задержала его во второй раз.
Как сообщал УНН, в начале июля в Одесской области объявлено подозрение иностранцу, который развращал несовершеннолетних