Департамент кіберполіції вдруге затримав чоловіка, який створив дитячу порностудію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Департамент кіберполіції Національної поліції України вдруге затримав чоловіка, який створив дитячу порностудію, передає УНН з посиланням на пресслужбу кіберполіції.
“На початку серпня 2019 року рішенням Октябрського районного суду міста Полтави було змінено запобіжний захід із арешту на заставу у 153 680 гривень 51-річному киянину, який організував роботу каналу створення та продажу дитячої порнографії у мережі”, — вказано у повідомленні.
Після внесення застави, чоловік переховувався від правоохоронних органів на орендованій квартирі у Києві.
Сьогодні, 21 серпня, кіберполіція затримала його вдруге.
Як повідомляв УНН, на початку липня в Одеській області оголошено підозру іноземцю, який розбещував неповнолітніх