Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

В Украинском институте национальной памяти заявили, что экспертная комиссия только приняла решение о демонтаже Арки дружбы народов, как символики российской имперской политики. Однако как и когда будет учтено решение специалистов это вопрос к городским властям. Об этом говорится в объяснении УИНП, пишет УНН.

Детали



В Институте нацпамяти заявили, что решение комиссии о полном демонтаже Арки дружбы народов вызвало значительный резонанс, поэтому в УИНП решили объяснить процедуру принятия решения и его обоснование.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам реализации норм Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" этим же законом уполномочена предоставлять профессиональные выводы по его внедрению, в частности по установлению принадлежности объектов к символике российской имперской политики - отмечают в Украинском институте национальной памяти.

Поэтому экспертная комиссия всесторонне рассмотрела вопрос принадлежности Арки к символике российской имперской политики.

В частности, в профессиональном заключении комиссии указано, что монумент в честь так называемого "воссоединения Украины с Россией" был установлен в 1982 году в ходе подготовки к празднованию 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года.

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Экспертная комиссия также отметила, что воплощенный в монументальном комплексе "Арка дружбы народов" миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям, а в советские времена этот миф использовался для обоснования "векового стремления украинского народа воссоединиться с русским".

Отмечается, что сегодня этот миф служит для поддержки российских территориальных претензий и пропаганды, имеющей целью изменить представление украинцев о своей истории и государственности.

Кроме того, в заключении Комиссии говорится о том, что переименование Арки Киевсоветом при сохранении имеющихся элементов комплекса в таком виде, как они есть сейчас, не нивелирует исторический подтекст установки монумента.

Поэтому комиссия приняла профессиональное заключение о принадлежности объекта к символике российской имперской политики, поэтому необходимость его демонтажа. Когда и каким образом будет учтено заключение Экспертной комиссии, будут решать городские власти и Министерство культуры и информационной политики. В целом вопрос о трансформации пространства на месте расположения этого монументального комплекса должен рассматриваться на основе широкого общественного диалога с участием общества и экспертной среды - объяснили в Украинском институте национальной памяти.

Дополнение

В УИНП отметили, что члены Комиссии - это доктора исторических и филологических наук, которые представляют Институт украинской археографии и источниковедения, Институт истории Украины, Институт украинского языка, Институт литературы Национальной академии наук Украины, а также ведущие украинские вузы - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Одесский национальный университет имени Мечникова, Харьковский национальный университет имени Каразина.

Также в Институте нацпамяти подчеркнули, что судьба Арки с 2014 года неоднократно становилась предметом обсуждения, а сама Арка - фоном для общественных высказываний.

В частности, в 2018-м с инициативой переопределения объекта выступил художник Владимир Кузнецов, который нарисовал на Арке трещину. Однако после полномасштабного вторжения часть общества и экспертов утверждали, что такого символического действия больше недостаточно

Напомним

В Украинском институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве, построенная в 1982 году в честь создания СССР и Октябрьской революции, символизирует имперскую политику России и должна быть полностью демонтирована.