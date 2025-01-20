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Дело российского олигарха Шелкова: директору австрийской компании сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 8774 просмотра

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БЭБ подозревает директора австрийской компании в финансировании рф через схему с титановым сырьем. Женщина организовала поставки стратегического сырья из Украины на российские оборонные предприятия через занижение цен.

Уроженке россии, директору австрийской компании сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

Установлено, что подозреваемая в составе организованной преступной группы, будучи  директором австрийской компании, заключала внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения на поставку стратегического титаносодержащего сырья с Демуринским ГОКом, принадлежавшим российскому олигарху Шелкову 

- говорится в сообщении.

Как известно, экспорт продукции происходил по заниженным ценам, таким образом уменьшался размер налога на прибыль комбината. В то же время фактически продукция направлялась российским и белорусским компаниям. 

Поэтому титаносодержащее сырье с Демуринского ГОКа поступало на предприятия рф, которые непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России.

Женщине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним,

Ранее УНН писал, что Кабмин включил предприятие "ВСМПО Титан Украина", принадлежавшее подсанкционному россиянину Шелкову, в перечень объектов большой приватизации. Ранее имущество завода было арестовано, а активы переданы в управление Фонда госимущества.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
avstriyaАвстрия
ukrainaУкраина

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