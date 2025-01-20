Справа російського олігарха Шелкова: директорці австрійської компанії повідомили про підозру
Київ • УНН
БЕБ підозрює директорку австрійської компанії у фінансуванні РФ через схему з титановою сировиною. Жінка організувала постачання стратегічної сировини з України до російських оборонних підприємств через заниження цін.
Уродженці росії, директорці австрійської компанії повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, передає УНН із посиланням на БЕБ.
Встановлено, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Шелкову
Як відомо, експорт продукції відбувався за заниженими цінами, таким чином зменшувався розмір податку на прибуток комбінату. Водночас фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям.
Тож титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств рф, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони росії.
Жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Кабмін включив підприємство "ВСМПО Титан Україна", що належало підсанкційному росіянину Шелкову, до переліку об'єктів великої приватизації. Раніше майно заводу було арештовано, а активи передані в управління Фонду держмайна.