Д.Трамп выдвинул Д.Коутса на пост главы национальной разведки США

В должности директора национальной разведки после его утверждения сенатом 73-летний Д.Коутс сменит Джеймс Клэппер. В его задачи входит координация деятельности 16-ти спецслужб США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности. Директор не может непосредственно вмешиваться в работу спецслужб, его задача состоит в обобщении поступающей информации.

Д.Коутс провел в общей сложности 15 лет в должности сенатора, представляя Индиану от Республиканской партии в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В последние годы он находился в сенатском комитете по разведке. В 2001-2005 годах Д.Коутс занимал должность посла США в Германии.

Агентства называют его "умеренным" или "традиционным" консерватором. Д.Коутс был сторонником введения санкций в отношении России в 2014 году. В марте того же года он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.