Д.Трамп ищет замену директору по коммуникациям Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Администрация Дональда Трампа ищет нового кандидата на должность директора Белого дома по коммуникациям на замену Шону Спайсеру, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
Американский лидер обвиняет в неудачном назначении главу аппарата Белого дома Райнса Прибус, который хорошо знает Ш.Спайсера. Новый пресс-секретарь в первый же день пребывания в должности сумел поссориться с американскими СМИ, обвинив их в занижении количества зрителей, которые присутствовали на церемонии инаугурации президента Трампа.
Традиционно должности пресс-секретаря и директора по коммуникациям Белого дома занимают два сотрудника. Однако представитель переходного штаба Трампа Джейсон Миллер отказался от предложенной ему должности ответственного за коммуникации, объяснив это семейными причинами.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп считает позором то, что формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.