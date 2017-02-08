Д.Трамп ищет замену директору по коммуникациям Белого дома

Американский лидер обвиняет в неудачном назначении главу аппарата Белого дома Райнса Прибус, который хорошо знает Ш.Спайсера. Новый пресс-секретарь в первый же день пребывания в должности сумел поссориться с американскими СМИ, обвинив их в занижении количества зрителей, которые присутствовали на церемонии инаугурации президента Трампа.

Традиционно должности пресс-секретаря и директора по коммуникациям Белого дома занимают два сотрудника. Однако представитель переходного штаба Трампа Джейсон Миллер отказался от предложенной ему должности ответственного за коммуникации, объяснив это семейными причинами.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп считает позором то, что формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.