Д.Трамп шукає заміну директору з комунікацій Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Адміністрація Дональда Трампа шукає нового кандидата на посаду директора Білого дому з комунікацій на заміну Шону Спайсеру, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
Американський лідер звинувачує в невдалому призначенні главу апарату Білого дому Райнса Прібуса, який добре знає Ш.Спайсера. Новий прес-секретар в перший же день перебування на посаді зумів посваритися з американськими ЗМІ, звинувативши їх в заниженні кількості глядачів, які були присутні на церемонії інавгурації президента Трампа.
Традиційно посади прес-секретаря і директора з комунікацій Білого дому займають два співробітника. Однак представник перехідного штабу Трампа Джейсон Міллер відмовився від запропонованої йому посади відповідального за комунікації, пояснивши це сімейними причинами.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп вважає ганьбою те, що формування його адміністрації досі не завершено через протидію демократів.