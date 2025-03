Д.Трамп прокомментировал свой "антимиграционный" указ

"Все спорят - запрет это или нет. Называйте это, как хотите, но речь идет о том, чтобы не пустить в страну плохих людей (людей с плохими намерениями)", - написал он.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!

Напомним, указ Д.Трампа, подписанный 27 января, запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на владельцев грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершенных иностранными гражданами".

