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Д.Трамп прокомментировал свой "антимиграционный" указ

Киев • УНН

 • 9662 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписанный им указ о запрете гражданам семи стран въезда в США имеет целью не пустить в США "плохих" людей. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Все спорят - запрет это или нет. Называйте это, как хотите, но речь идет о том, чтобы не пустить в страну плохих людей (людей с плохими намерениями)", - написал он.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 февраля 2017 г.

Напомним, указ Д.Трампа, подписанный 27 января, запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на владельцев грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершенных иностранными гражданами".

Как сообщал УНН, Ватикан обеспокоен решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам семи государств с мусульманским населением .

 

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