Д.Трамп прокоментував свій "антиміграційний" указ

"Всі сперечаються - заборона це чи ні. Називайте це, як хочете, але мова йде про те, щоб не пустити в країну поганих людей (людей з поганими намірами)", - написав він.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 лютого 2017 р.

Нагадаємо, указ Д.Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний "захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами".

Як повідомляв УНН, Ватикан стурбований рішенням президента США Дональда Трампа заборонити в’їзд у країну громадянам семи держав з мусульманським населенням.