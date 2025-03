Д.Трамп пояснил, что в плане "прослушки" у него есть что-то общее с А.Меркель

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Д.Трамп отметил, что у них с А.Меркель, "по крайней мере, есть что-то общее", имея в виду, что ее тоже якобы прослушивала администрация Б.Обамы.

Добавим, что эти слова Д.Трампа присутствующие в зале встретили смехом, а канцлер внимательно посмотрела на американского лидера.

Как сообщал УНН, в конце 2013 года немецкие СМИ сообщили, что АНБ в течение нескольких лет прослушивала разговоры А.Меркель по мобильному телефону. Однако следователям не удалось найти доказательств прослушки.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных разговоров незадолго до победы и назвал его "плохим парнем".

President Trump: "As far as wiretapping ... at least we have something in common perhaps". pic.twitter.com/GAs3CXoDsf

- CSPAN (@cspan) 17 марта 2017 г.