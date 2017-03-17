Д.Трамп пояснил, что в плане "прослушки" у него есть что-то общее с А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень редко" сожалеет о том, что пишет в Тwitter, и продолжил настаивать на том, что экс-президент Барак Обама приказал "прослушивать" его во время предвыборной кампании, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Д.Трамп отметил, что у них с А.Меркель, "по крайней мере, есть что-то общее", имея в виду, что ее тоже якобы прослушивала администрация Б.Обамы.
Добавим, что эти слова Д.Трампа присутствующие в зале встретили смехом, а канцлер внимательно посмотрела на американского лидера.
Как сообщал УНН, в конце 2013 года немецкие СМИ сообщили, что АНБ в течение нескольких лет прослушивала разговоры А.Меркель по мобильному телефону. Однако следователям не удалось найти доказательств прослушки.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных разговоров незадолго до победы и назвал его "плохим парнем".
President Trump: "As far as wiretapping ... at least we have something in common perhaps". pic.twitter.com/GAs3CXoDsf- CSPAN (@cspan) 17 марта 2017 г.