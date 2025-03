Д.Трамп пояснив, що в плані "прослушки" у нього є щось спільне з А.Меркель

Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Д.Трамп зазначив, що у них з А.Меркель, “принаймні, є щось спільне”, маючи на увазі, що її теж нібито прослуховувала адміністрація Б.Обами.

Додамо, що ці слова Д.Трампа присутні в залі зустріли сміхом, а канцлер уважно подивилася на американського лідера.

Як повідомляв УНН, у кінці 2013 року німецькі ЗМІ повідомили, що АНБ протягом декількох років прослуховувало розмови А.Меркель по мобільному телефону. Проте слідчим не вдалося знайти доказів прослушки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинувавти свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні його телефонних розмов незадовго до перемоги і назвав його “поганим хлопцем”.

