Д.Трамп сообщил, что разведка США признала компромат на него фальшивкой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой. Об этом сегодня написал на своем микроблоге в Twitter сам избранный президент США, передает УНН.
"Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка", - написал он.
В сообщении Д.Трамп не рассказывает подробности и не указывает представителя разведки, который так считает.
INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.
Как сообщал УНН, 11 января руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с показаниями о наличии у российских спецслужб информации личного и финансового характера, которая дискредитирует избранного президента США.
Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.
Как сообщалось, Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.