Д.Трамп сообщил, что разведка США признала компромат на него фальшивкой

"Разведка теперь признает, что досье на Трампа "полная фальшивка", - написал он.

В сообщении Д.Трамп не рассказывает подробности и не указывает представителя разведки, который так считает.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.

Как сообщал УНН, 11 января руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с показаниями о наличии у российских спецслужб информации личного и финансового характера, которая дискредитирует избранного президента США.



Напомним, автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.

Как сообщалось, Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.