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Д.Трамп повідомив, що розвідка США визнала компромат на нього фальшивкою

Д.Трамп повідомив, що розвідка США визнала компромат на нього фальшивкою

Київ • УНН

 • 11626 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Американська розвідка визнала, що опублікований компромат на Дональда Трампа є фальшивкою. Про це сьогодні написав на своєму мікроблозі у Twitter сам обраний президент США, передає УНН.

"Розвідка тепер визнає, що досьє на Трампа є "повною фальшивкою", - написав він.

У повідомленні Д.Трамп не розповідає подробиці і не вказує представника розвідки, який так вважає.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, 11 січня керівники американських розвідувальних служб на проведеному спецбрифінгу в Нью-Йорку ознайомили Дональда Трампа з свідченнями наявності у російських спецслужб інформації особистого та фінансового характеру, що дискредитує обраного президента США.

Нагадаємо, автором звіту про "компромат" на обраного президента США Дональда Трампа назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.

Як повідомлялось, Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.

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