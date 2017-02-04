Д.Трамп хочет услышать от П.Порошенко украинскую версию событий под Авдеевкой - В.Фесенко

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет услышать от лидера Украины Петра Порошенко украинскую версию относительно обострения боевых действий в Авдеевке Донецкой области, также не исключено, что президенты будут говорить и о санкциях против России. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Владимир Фесенко.

"В данном случае можно очень уверенно прогнозировать, что ключевая тема этого разговора (телефонного разговора П.Порошенко с Д.Трампом - ред.) - это ситуация на Донбассе, обострение боевых действий под Донецком и, в частности, в Авдеевке. Это сейчас волнует всех участников переговорного процесса. Безусловно, и США вынуждены обращать на это внимание", - сказал он.

Позитивной новостью для Украины, считает В.Фесенко, является то, что на днях новая представительница США в Совбезе ООН достаточно четко подтвердила поддержку США Украины и выразила резкую критику действий России. Поддержка позиции Украины, продолжил эксперт, была продемонстрирована, в частности в вопросе Крыма. "Для нас это принципиально важно", - уточнил он.

"Сейчас США обеспокоены, как и наши другие международные партнеры, ситуацией на Донбассе, усилением боевых действий. Очень важно было бы для нас, чтобы Трамп повлиял на эту ситуацию, в том числе и на российского президента", - отметил политолог.

"Я думаю, что Трамп хочет получить от украинского лидера украинскую версию событий, информацию, что называется "из первых рук" о том, что происходит на Донбассе, и услышать позицию Порошенко относительно дальнейшего развития событий и возобновления переговорного процесса, в частности, каким образом прекратить боевые действия. Я думаю, что это будет ключевой темой разговора", - убежден политолог.

Также, по мнению В.Фесенко, Президент Украины попытается использовать этот телефонный разговор для того, чтобы договориться о прямой встрече с Д.Трампом во время своего визита в США в конце февраля. "Даты визита сейчас согласовываются, но для Порошенко очень важным было бы встретиться с Трампом "с глазу на глаз". Не только с новым руководителем Госдепартамента США, возможно, с вице-президентом. Но прямая встреча, личное знакомство двух президентов были бы очень важны для нашей страны, для украинской дипломатии и для продвижения наших интересов", - подчеркнул он.

"И то, что, насколько я понял, инициативу нынешнего разговора проявили с американской стороны, тоже важно. Это означает, что американцы не забывают об Украине... Мы видим, что американский лидер хочет общаться с украинским президентом", - отметил он.

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Несмотря на это, В.Фесенко обратил внимание на одну деталь. В частности, напомнил эксперт, при предыдущем руководстве США, Президент П.Порошенко регулярно общался по телефону, почти еженедельно, с вице-президентом США Дж.Байденом, но у него не было прямой коммуникации с американским лидером. То есть, уточнил политолог, у П.Порошенко не было телефонной оперативной коммуникации с Б.Обамой.

"То, что Трамп готов напрямую общаться с Порошенко, я думаю, что это уже существенный прогресс", - подчеркнул политолог.

На уточнение УНН о том, может ли подниматься тема санкций во время телефонного разговора двух президентов, В.Фесенко ответил: "Эта тема тоже может подниматься. Мы видим, что те прогнозы, ожидания, что американцы сразу после прихода Трампа к власти отменят санкции против России, эти прогнозы не подтверждаются. И очень показательно, что тема санкций против России не обсуждалась во время разговора Трампа с Путиным. И сейчас, во время обострения боевых действий на Донбассе, то неуместно, на мой взгляд, ставить вопрос об отмене этих санкций".

Кроме того, политолог отметил еще и то, как нужно разговаривать с президентом США Д.Трампом. "Это важно, между прочим, стилистика разговора с Трампом, как с ним разговаривать. У Порошенко есть определенный опыт, но все равно здесь очень важно выбрать правильную тональность разговора. И я не исключаю, что украинский президент может осторожно, корректно поднимать тему санкций США против России", - убежден В.Фесенко.

Напомним, в пресс-службе Белого дома сообщили, что в субботу, 4 февраля, президент США Д.Трамп проведет беседы по телефону с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.

Телефонный разговор с Президентом Украины П.Порошенко состоится в 16:45 по восточному времени США (23:45 по Киеву).

Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины готовятся к телефонному разговору Президента Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом, который в Белом доме анонсировали в субботу.