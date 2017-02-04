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Д.Трамп хоче почути від П.Порошенка українську версію подій під Авдіївкою - В.Фесенко

Київ • УНН

 • 22246 перегляди

Політолог вважає, що основною темою розмови президентів П.Порошенка і Д.Трампа буде загострення бойових дій на Донбасі

Д.Трамп хоче почути від П.Порошенка українську версію подій під Авдіївкою - В.Фесенко

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче почути від лідера України Петра Порошенка українську версію щодо загострення бойових дій під Авдіївкою Донецької області, також не виключено, що президенти говоритимуть і про санкції проти Росії. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Володимир Фесенко.

“В даному випадку можна дуже впевнено прогнозувати, що ключова тема цієї розмови (телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом — ред.) — це ситуація на Донбасі, загострення бойових дій під Донецьком і, зокрема, в Авдіївці. Це зараз непокоїть всіх учасників переговорного процесу. Безумовно, і США змушені звертати на це увагу”, — сказав він.

Позитивною новиною для України, вважає В.Фесенко, є те, що днями нова представниця США у Раді безпеки ООН достатньо чітко підтвердила підтримку США України і висловила різку критику дій Росії. Підтримка позиції України, продовжив експерт, була продемонстрована, зокрема і в питанні Криму. “Для нас це принципово важливо”, — уточнив він.

“Зараз США занепокоєні, як і наші інші міжнародні партнери, ситуацією на Донбасі, посиленням бойових дій. Дуже важливо було б для нас, щоб Трамп вплинув на цю ситуацію, зокрема і на російського президента”, — зазначив політолог.

“Я думаю, що Трамп хоче отримати від українського лідера українську версію подій, інформацію, що називається "з перших рук" про те, що відбувається на Донбасі, і почути позицію Порошенка щодо подальшого розвитку подій і відновлення переговорного процесу, зокрема, яким чином припинити бойові дії. Я думаю, що це буде ключовою темою розмови”, — переконаний політолог.

Також, на думку В.Фесенка, Президент України спробує використати цю телефонну розмову для того, щоб домовитися про пряму зустріч з Д.Трампом під час свого візиту до США наприкінці лютого. “Дати візиту зараз узгоджуються, але для Порошенка дуже важливим було б зустрітися з Трампом "очі в очі". Не тільки з новим керівником Держдепартаменту США, можливо, з віце-президентом. Але пряма зустріч, особисте знайомство двох президентів були б дуже важливими для нашої країни, для української дипломатії і для просування наших інтересів”, — наголосив він.

“І те, що, наскільки я зрозумів, ініціативу нинішньої розмови проявили з американської сторони, теж важливо. Це означає, що американці не забувають про Україну... Ми бачимо, що американський лідер хоче спілкуватися з українським президентом”, — зазначив він.

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Зважаючи на це, В.Фесенко звернув увагу на одну деталь. Зокрема, нагадав експерт, за попереднього керівництва США, Президент П.Порошенко регулярно спілкувався телефоном, майже щотижнево, з віце-президентом США Дж.Байденом, але у нього не було прямої комунікації з американським лідером. Тобто, уточнив політолог, П.Порошенко не мав телефонної оперативної комунікації з Б.Обамою.

“Те, що Трамп готовий напрямку спілкуватися з Порошенком, я думаю, що це вже суттєвий прогрес”, — підкреслив політолог.

На уточнення УНН про те, чи може порушуватися тема санкцій під час телефонної розмови двох президентів, В.Фесенко відповів: “Ця тема теж може підніматися. Ми бачимо, що ті прогнози, очікування, що американці відразу після приходу Трампа до влади скасують санкції проти Росії, ці прогнози не підтверджуються. І дуже показово, що тема санкцій проти Росії не обговорювалася під час розмови Трампа з Путіним. І зараз, під час загострення бойових дій на Донбасі, якось недоречно, на мій погляд, ставити питання про скасування цих санкцій”.

Крім того, політолог наголосив ще й на тому, як потрібно розмовляти з президентом США Д.Трампом. “Це важливо, між іншим, стилістика розмови з Трампом, як з ним розмовляти. У Порошенка є певний досвід, але все-одно тут дуже важливо обрати правильну тональність розмови. І я не виключаю, що український президент може обережно, коректно піднімати тему санкцій США проти Росії”, — переконаний В.Фесенко.

Нагадаємо, у прес-службі Білого дому повідомили, що в суботу, 4 лютого, президент США Д.Трамп проведе бесіди по телефону з Президентом України Петром Порошенко і прем’єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, а також з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і главою кабінету міністрів Нової Зеландії Біллом Інгліш.

Телефонна розмова з Президентом України П.Порошенком відбудеться о 16:45 за східним часом США (23:45 за Києвом).

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України готуються до телефонної розмови Президента Петра Порошенка з лідером США Дональдом Трампом, яку в Білому домі анонсували у суботу.

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