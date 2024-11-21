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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что-то здесь не так. Депутат рассказала, куда идут средства от покупки ОВГЗ

Что-то здесь не так. Депутат рассказала, куда идут средства от покупки ОВГЗ

Киев  •  УНН

 • 3233 просмотра

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Депутат рассказала, куда идут средства от покупки ОВГЗ.

С начала полномасштабного вторжения в украинский бюджет было привлечено почти 37 млрд долларов с помощью выпуска облигаций внутреннего государственного займа, однако эти средства расходуются не только на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет УНН.

"С начала полномасштабной войны инвестиции граждан в облигации внутреннего государственного займа увеличились в 2,8 раза - с 25,5 млрд грн в обращении на 24 февраля 2022 года до 72,61 млрд грн на 19 ноября 2024 года (1,9 млрд долларов США)", - сообщила Южанина.

В то же время, по ее данным, с 2014 года, за время войны россии против Украины, объемы приобретения гражданами ОВГЗ выросли более чем в 600 раз.

Всего за 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте. Внешняя бюджетная поддержка с начала полномасштабной войны достигает 100,8 млрд долларов США, сообщила также нардеп.

"Однако что-то здесь НЕ ТАК. До сих пор привлеченные средства от размещения ОВГЗ тратятся НЕ только на ВСУ. Следовательно, этот вопрос не решен, хотя неоднократно необходимые изменения в Бюджетный кодекс и бюджет подавались", - подчеркнула Южанина.

Добавим

Ранее под предлогом необходимости увеличения финансирования армии председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который неоднократно был инициатором повышения налогов в Украине, предложил обязать работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты. Эксперты критикуют инициативу из-за дополнительной нагрузки на население и возможных негативных последствий для экономики.

Например, специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба в интервью УНН отметил, что дополнительные расходы в виде обязательной покупки ОВГЗ могут создать дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для малообеспеченных граждан и предпринимателей, и призвал рассмотреть альтернативные пути финансирования государственных нужд. Лаба предложил сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и долгами по налогам, вместо введения новых обязательных расходов для граждан.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также резко раскритиковал идею Гетманцева о введении обязательной покупки ОВГЗ работающим населением. По мнению финансового аналитика, введение такого обязательства приведет к тому, что количество граждан Украины, которые выезжают из страны, будет увеличиваться.

"Очередная идея Гетманцева (ученика Владимира Сивковича) принуждать украинцев покупать ОВГЗ на 7% от доходов указывает на то, что у Даниила либо острое психическое расстройство с навязчивой идеей откусить что-то от доходов украинцев, либо четкое задание из Центра от ФСБ и Ко постоянно смущать украинцев новыми идеями, косвенно агитируя экономически активных граждан покидать Украину", - написал Шапран на своей странице в Facebook.

По его словам, принудительное обязательство покупать облигации внутреннего государственного займа на вторичном рынке может привести к ряду негативных последствий для экономики Украины. Насыщение рынка облигациями, приобретенными населением под давлением, неизбежно приведет к росту доходности ОВГЗ на вторичном рынке, ведь многие граждане будут пытаться избавиться от этих активов. Это, в свою очередь, заставит Министерство финансов повышать процентные ставки для новых выпусков облигаций на первичном рынке, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга и станет дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет.

Кроме того, предложение Гетманцева, по мнению Шапрана, не учитывает высокие затраты на администрирование и открытие счетов в ценных бумагах, что является непростой задачей для банковской системы. В частности, стоимость открытия и обслуживания счетов для операций с ОВГЗ может превысить доходность от таких инвестиций для граждан со средними доходами. 

Финансовый аналитик также считает, что такая инициатива также фактически будет стимулировать переход к теневым зарплатам и минимизацию официальных выплат, ведь обязательный процент доходов на ОВГЗ можно воспринимать как дополнительный налог.

"Украина - страна с рыночной экономикой, и такое принуждение трудно назвать рыночным. Руководители должны собственным примером доказывать выгодность операций. Из годовой декларации господина Гетманцева не видно, что он или члены его семей являются покупателями ОВГЗ. Наоборот, я вижу много валютных депозитов и валютной наличности. Поэтому странно слышать от него размышления о принудительных ОВГЗ, тем более такие размышления указывают на то, что он понятия не имеет, как работает в Украине рынок ОВГЗ. А ему, как председателю финансового комитета ВРУ, стоило бы это знать, хотя бы в конце его каденции", - добавил Шапран.

Он призвал Президента Украины и председателя Верховной Рады немедленно отстранить Гетманцева от должности председателя налогового комитета Рады и "отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу". 

"Народ должен все же узнать: Гетманцев - это просто дурак без экономического образования, которого некому остановить, или предатель, который подбрасывает дрова в украинский экономический кризис. В любом случае профессиональное влияние Гетманцева на украинский финансовый сектор должно быть ликвидировано, желательно еще вчера", - отметил финансовый аналитик.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика