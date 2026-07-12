Что празднуют 12 июля в Украине и мире

12 июля в Украине отмечают один из крупнейших церковных праздников — день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, который традиционно знаменует середину лета. В то же время мировое сообщество сегодня поздравляет представителей сразу двух популярных профессий — бортпроводников и фотографов, пишет УНН.

Всемирный день бортпроводника (World Flight Attendant Day)

Профессиональный праздник людей, которые обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров на борту самолетов. Это прекрасный повод поблагодарить стюардов и стюардесс за их нелегкий труд.

Всемирный день фотографа (World Photographer's Day)

Праздник профессионалов и любителей, которые ловят моменты жизни в кадр. Дата выбрана не случайно: 12 июля — день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографов (по легенде, она дала Христу платок, на котором отпечатался его лик — своего рода первый "снимок").

День рождения "Боинг-747"

Именно 12 июля 1968 года в воздух впервые поднялся этот легендарный лайнер, который навсегда изменил историю гражданской авиации.

День независимости Сан-Томе и Принсипи

Главный государственный праздник этой островной африканской страны, которая обрела независимость от Португалии в 1975 году.

Национальный праздник Кирибати

День независимости этого тихоокеанского островного архипелага (от Великобритании, 1979 год).

День "Оранжмена" (Orangemen's Day / Battle of the Boyne) в Северной Ирландии

Исторический праздник, отмечающий годовщину битвы на реке Бойн (1690 год), где протестантские войска Вильгельма III одержали победу над католическими сторонниками короля Якова II.

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня чтят двух самых выдающихся апостолов, которые распространяли христианство по всему миру. Это великий праздник, которым завершается Петров пост. В народе этот день знаменовал "верхушку лета", после которого дни начинали постепенно укорачиваться.

День "Сбрось всё лишнее" (Simplicity Day)

Философский праздник, посвященный минимализму и упрощению жизни. Прекрасный повод для "цифрового детокса" или уборки лишних вещей дома в воскресенье.

День персика (National Pecan Pie Day / Peach Day)

Во многих странах мира сегодня отмечают праздник в честь персиков — королей летних фруктов. Идеальный день для персикового пирога или свежих десертов.

День "Гриль-мастера"

Неофициальный праздник любителей готовить на открытом огне. Если сегодня позволяет погода — лучший день для барбекю на свежем воздухе.