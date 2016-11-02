Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за разбой в Киевской области

Злоумышленник, будучи условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания, совместно с неустановленным следствием лицом, напал на мужчину в г. Белая Церковь. Преступники нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения и завладели его имуществом.

Правонарушитель признан виновным по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы.