Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі за розбій на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі за розбій на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі пркуратури Київської області.
Зловмисник, будучи умовно-достроково звільненим від відбування покарання, спільно з невстановленою слідством особою, напав на чоловіка у м. Біла Церква. Злочинці нанесли потерпілому численні ножові поранення і заволоділи його майном.
Правопорушника визнали винним за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України і засудили до восьми років позбавлення волі.