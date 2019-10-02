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Мужчина пытался ввести в Украине смартфоны в топливном баке автомобиля

Киев • УНН

 • 9040 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Пограничники Донецкого отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Гнутово" обнаружили автомобиль со скрытыми смартфонами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Мужчина пытался ввести в Украине смартфоны в топливном баке автомобиля

"Сегодня из КПВВ Гнутово украинец на автомобиле направлялся в Тоту. Во время проверки его автомобиля Шевроле в правоохранительных возникли подозрения, поэтому они и решили провести углубленный осмотр транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников в топливном баке автомобиля обнаружила скрытые 33 мобильные телефоны общая стоимость которых составляет около 80 000 гривен

Ловкач, который решил таким образом скрыто переместить товар на временно оккупированную территорию Украины, передан представителям ГФС для принятия соответствующего правового решения.

Напомним, в Черниговской области пограничники задержали нетрезвого мужчину, который на автомобиле пытался прорваться через пограничный пост на границе с Беларусью.

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