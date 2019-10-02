Чоловік намагався ввести в Україну смартфони у паливному баці автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прикордонники Донецького загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил в КПВВ "Гнутове" виявили автівку з прихованими смартфонами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Сьогодні через КПВВ «Гнутове» українець на автомобілі прямував до ТОТУ. Під час перевірки його автомобіля «Шевроле» у правоохоронців виникли підозри, тому вони і вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу", - сказано у повідомленні.
В результаті спільна оглядова група у складі прикордонників та митників в паливному баку автомобіля виявила приховані 33 мобільні телефони загальна вартість яких становить близько 80 тисяч гривень
Спритника, який вирішив таким чином приховано перемістити товар на тимчасово окуповану територію України передано представникам ДФС для прийняття відповідного правового рішення.
Нагадаємо, у Чернігівській області прикордонники затримали нетверезого чоловіка, який на автомобілі намагався прорватися через прикордонний пост на кордоні з Білоруссю.