Мужчина с топором напал на ресторан в Новой Зеландии: четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Мужчина с топором напал на посетителей в трех китайских ресторанах в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии. Четыре человека попали в больницу, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инцидент произошел в понедельник вечером. 24-летний мужчина зашел в три ресторана и начал беспорядочно нападать на людей с топором.
Сейчас один из пострадавших уже выписан из больницы, трое остаются в стабильном состоянии.
Полиция Новой Зеландии сообщила, что арестовала нападавшего, и он должен предстать перед судом во вторник по обвинению в нанесении телесных повреждений.
Полиция мотивов нападения не называет.
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WARNING: GRAPHIC CONTENT – An axe attack at three Chinese restaurants in Auckland, New Zealand, injured four people, authorities and local media reported https://t.co/YQQGvaYBpQ pic.twitter.com/3ZARGiaUfv— Reuters (@Reuters) June 20, 2023