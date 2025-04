Мужчина с топором напал на ресторан в Новой Зеландии: четверо раненых

Детали

Инцидент произошел в понедельник вечером. 24-летний мужчина зашел в три ресторана и начал беспорядочно нападать на людей с топором.

Сейчас один из пострадавших уже выписан из больницы, трое остаются в стабильном состоянии.

Полиция Новой Зеландии сообщила, что арестовала нападавшего, и он должен предстать перед судом во вторник по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Полиция мотивов нападения не называет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии раздался взрыв на месте запланированного выступления премьера

WARNING: GRAPHIC CONTENT – An axe attack at three Chinese restaurants in Auckland, New Zealand, injured four people, authorities and local media reported https://t.co/YQQGvaYBpQ pic.twitter.com/3ZARGiaUfv

— Reuters (@Reuters) June 20, 2023