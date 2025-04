Чоловік із сокирою напав на ресторан у Новій Зеландії: четверо поранених

Деталі

Інцидент стався у понеділок ввечері. 24-річний чоловік зайшов до трьох ресторанів і почав безладно нападати на людей із сокирою.

Наразі один із постраждалих уже виписаний із лікарні, троє залишаються в стабільному стані.

Поліція Нової Зеландії повідомила, що заарештувала нападника, і він повинен постати перед судом у вівторок за обвинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень.

Поліція мотивів нападу не називає.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – An axe attack at three Chinese restaurants in Auckland, New Zealand, injured four people, authorities and local media reported https://t.co/YQQGvaYBpQ pic.twitter.com/3ZARGiaUfv

— Reuters (@Reuters) June 20, 2023