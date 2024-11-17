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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы

Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы

Киев  •  УНН

 • 2276 просмотра

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STV GROUP предоставила Украине 765 тысяч евро на закупку противотанковых гранатометов RPG-7. Передача символического чека состоялась 14 ноября в Посольстве Украины в Чехии.

Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на закупку противотанковых гранатометов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

14 ноября в Посольстве Украины в Чехии состоялась передача символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 000 евро (20 миллионов чешских крон) компанией STV GROUP,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это стало результатом договоренности Посольства с ведущим чешским производителем боеприпасов и военной техники STV GROUP.

В дипучреждении отметили, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.

Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней,

- отметил посол Василий Зварич.

Rheinmetall в Британии будет производить стволы для танков и пушек в рамках нового оборонного соглашения23 окт. 2024, 01:38 • 19463 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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