Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы

Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на закупку противотанковых гранатометов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

14 ноября в Посольстве Украины в Чехии состоялась передача символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 000 евро (20 миллионов чешских крон) компанией STV GROUP,

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Отмечается, что это стало результатом договоренности Посольства с ведущим чешским производителем боеприпасов и военной техники STV GROUP.

В дипучреждении отметили, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.

Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней,