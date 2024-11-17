Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы
Киев • УНН
STV GROUP предоставила Украине 765 тысяч евро на закупку противотанковых гранатометов RPG-7. Передача символического чека состоялась 14 ноября в Посольстве Украины в Чехии.
Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на закупку противотанковых гранатометов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
14 ноября в Посольстве Украины в Чехии состоялась передача символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 000 евро (20 миллионов чешских крон) компанией STV GROUP,
Детали
Отмечается, что это стало результатом договоренности Посольства с ведущим чешским производителем боеприпасов и военной техники STV GROUP.
В дипучреждении отметили, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.
Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней,
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