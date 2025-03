Из-за убийства генерала в Иране - полиция Лос-Анджелеса начала мониторинг безопасности

Со своей стороны управление полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявило о том, что тщательно отслеживает обстановку в Иране.

“Хотя достоверных данных о наличии угрозы Лос-Анджелесу нет, управление полиции города ведет мониторинг происходящего в Иране. Мы продолжим поддерживать связь с правоохранительными органами на местном уровне, на уровне штата и федерального правительства, а также с их международными партнерами на предмет появления значимой разведывательной информации”, — говорится в Twitter органов правопорядка Лос-Анджелеса.

Стоит также добавить, мэр Нью-Йорка Де Блазио провел рабочее совещание с шефом городской полиции Дермотом Ши и начальником контртеррористического подразделения полиции Джоном Миллером для обсуждения дополнительных мер безопасности, которые необходимо принять для защиты мегаполиса, в связи с убийством в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения “Аль-Кудс”.

While there is no credible threat to Los Angeles, the LAPD is monitoring the events developing in Iran. We will continue to communicate with state, local, federal and international law enforcement partners regarding any significant intel that may develop.

