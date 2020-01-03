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Через вбивство генерала в Ірані - поліція Лос-Анджелеса розпочала моніторинг безпеки

Через вбивство генерала в Ірані - поліція Лос-Анджелеса розпочала моніторинг безпеки

Київ • УНН

 • 10392 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Управління поліції Лос-Анджелеса розпочало моніторинг безпекової ситуації через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції міста.

Зі свого боку управління поліції Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) заявило про те, що ретельно відстежує обстановку в Ірані.

“Хоча достовірних даних про наявність загрози Лос-Анджелесу немає, управління поліції міста веде моніторинг того, що відбувається в Ірані. Ми продовжимо підтримувати зв’язок з правоохоронними органами на місцевому рівні, на рівні штату та федерального уряду, а також з їх міжнародними партнерами на предмет появи значної розвідувальної інформації”, — йдеться в Twitter органів правопорядку Лос-Анджелеса.

Варто також додати, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо провів робочу нараду з шефом міської поліції Дермотом Ші і начальником контртерористичного підрозділу поліції Джоном Міллером для обговорення додаткових заходів безпеки, які необхідно прийняти для захисту мегаполісу, в зв’язку з убивством в результаті ракетного удару США в Іраку командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс”.

While there is no credible threat to Los Angeles, the LAPD is monitoring the events developing in Iran. We will continue to communicate with state, local, federal and international law enforcement partners regarding any significant intel that may develop.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 3, 2020

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