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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за резкого похолодания отбор газа из ПХГ Украины увеличен на 42%

Из-за резкого похолодания отбор газа из ПХГ Украины увеличен на 42%

Киев • УНН

 • 8515 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Из-за резкого снижения температуры в регионах Украины увеличен отбор газа из хранилищ на 42% - до 78 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.

"Из-за резкого снижения температуры в регионах Украины, для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42% до 78 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, такой режим отбора газа абсолютно оптимален. "Запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского голубого топлива в отечественных хранилищах нет", - отметили в отделе связей с общественностью и прессой "Укртрансгаза".

"По состоянию на сегодняшнее утро в подземных хранилищах газа Украины сохраняется 10,3 млрд куб. м. С начала отопительного сезона отобраны 4,4 млрд куб. м голубого топлива", - добавили в компании.

Украинские Национальные Новости

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