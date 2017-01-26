Через різке похолодання відбір газу з ПСГ України збільшено на 42%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Через різке зниження температури в регіонах України збільшено відбір газу зі сховищ на 42% - до 78 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Через різке зниження температури в регіонах України, для покриття потреб вітчизняних споживачів було збільшено відбір газу зі сховищ на 42% до 78 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у компанії, такий режим відбору газу є абсолютно оптимальним. "Запас додаткових потужностей в наявності. На противагу кремлівській пропаганді зазначаємо, що російського блакитного палива у вітчизняних сховищах немає", - зазначили у відділі зв’язків з громадськістю та пресою "Укртрансгазу".
"Станом на сьогоднішній ранок в підземних сховищах газу України зберігається 10,3 млрд куб. м. Всього з початку опалювального сезону відібрано 4,4 млрд куб. м блакитного палива", - додали у компанії.