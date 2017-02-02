Из-за обстрелов в Авдеевке погибли двое мирных жителей, ранен иностранный журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, число жертв возросло до двух мирных жителей. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook, передает УНН.
"У обстрелянной СОШ № 2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час ", - написал он.
П.Жебривский добавил, что ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.
Ранее в УНН сообщали, о одном погибшем.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерив обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь получили ранения.