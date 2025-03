Чарльз III на карете достиг Вестминстерского аббатства

Детали

Монарх на карете вместе с королевой-консортом Камиллой достиг аббатства, отбыв от Букингемского дворца.

Король Чарльз собирается войти через Большую западную дверь здания, прежде чем пройти через неф.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

The King and Queen Consort pass the Cenotaph as they travel to Westminster Abbey from Buckingham Palace#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xzIJSFiZaC

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The King makes his way in the Diamond Jubilee coach to Westminster Abbey to be crowned.



His procession left the palace through the Centre Gate to the sound of God Save The King, and proceeded down The Mall.



Coronation latest: https://t.co/SvPyMdzcVq pic.twitter.com/5XIa4PLMGa

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023