Чарльз ІІІ на кареті досяг Вестмінстерського абатства

Деталі

Монарх на кареті разом з королевою-консортом Каміллою досяг абатства, їдучи від Букінгемського палацу.

Король Чарльз збирається увійти через Великі західні двері будівлі, перш ніж пройти через неф.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

The King and Queen Consort pass the Cenotaph as they travel to Westminster Abbey from Buckingham Palace





— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The King makes his way in the Diamond Jubilee coach to Westminster Abbey to be crowned.



His procession left the palace through the Centre Gate to the sound of God Save The King, and proceeded down The Mall.





— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023