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Чарльз ІІІ на кареті досяг Вестмінстерського абатства

Чарльз ІІІ на кареті досяг Вестмінстерського абатства

Київ • УНН

 • 963812 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Британський король Чарльз ІІІ на кареті досяг будівлі Вестмінстерського абатства, де сьогодні має відбутися його коронація, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Монарх на кареті разом з королевою-консортом Каміллою досяг абатства, їдучи від Букінгемського палацу.

Король Чарльз збирається увійти через Великі західні двері будівлі, перш ніж пройти через неф.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

The King and Queen Consort pass the Cenotaph as they travel to Westminster Abbey from Buckingham Palace#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xzIJSFiZaC

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The King makes his way in the Diamond Jubilee coach to Westminster Abbey to be crowned.

His procession left the palace through the Centre Gate to the sound of God Save The King, and proceeded down The Mall.

Coronation latest: https://t.co/SvPyMdzcVq pic.twitter.com/5XIa4PLMGa

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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