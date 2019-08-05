"Брюгге" перед матчами с "Динамо" подписал победителя Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Будущий соперник киевского "Динамо" по отбору в Лигу чемпионов "Брюгге" оформил подписания титулованного голкипера, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Бельгийская сторона договорилась с "Ливерпулем" о трансфере Миньоле, однако сумма перехода не разглашается. После успешного прохождения медицинских тестов вратарь Симон Миньоле подписал контракт с "Брюгге" на 5 лет.
Отметим, что в прошлом сезоне вратарь в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, но не провел за команду ни одного матча в АПЛ или в ЛЧ.
Добавим, что в целом с сезона 2013-14 годов 31-летний голкипер сыграл за "Ливерпуль" 205 матча в которых пропустил 239 голов.
Миньоле приносит большой опыт в Брюгге. Красный дьявол сыграл не менее 245 матчей в премьер-лиге. Ливерпуль, клуб Брюгге и игрок достигли соглашения сегодня.