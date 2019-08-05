"Брюгге" перед матчами з "Динамо" підписав переможця Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Майбутній суперник київського "Динамо" по відбору до Ліги чемпіонів "Брюгге" оформив підписання титулованого голкіпера, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Бельгійська сторона домовилася із "Ліверпулем" про трансфер Міньоле, проте сума переходу не розголошується. Після успішного проходження медичних тестів воротар Сімон Міньоле підписав контракт з "Брюгге" на 5 років.
Зазначимо, що минулого сезону воротар у складі "Ліверпулю" виграв Лігу чемпіонів, але не провів за команду жодного матчу в АПЛ чи в ЛЧ.
Додамо, що загалом з сезону 2013-14 років 31-річний голкіпер відіграв за "Ліверпуль" 205 матчі в яких пропустив 239 голів.
Міньоле приносить великий досвід в Брюгге. Червоний диявол зіграв не менше 245 матчів в прем'єр-лізі. Ліверпуль, клуб Брюгге і гравець досягли угоди сьогодні.