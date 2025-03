Британцы хотят видеть новым премьер-министром “того парня с трибуны”

Предстоящая отставка Терезы Мэй 7 июня привела государство в хаос, в то время как члены парламента пытаются найти ей замену. Предложения варьируются от Доминика Рааба и Бориса Джонсона до Джереми Ханта и Андреа Леандсом.

Но британские пользователи соцсетей восприняли тяжелые новости с иронией.

Незадолго до того, как Мей произнесла свою речь, за пределами 10-й улицы на Даунинг-стрит техником, одетым в черное была установлена трибуна, с которой должна была выступить премьер.

Проверяя звук на микрофоне, он стоял перед трибуной всего одну секунду, как будто произносил важную речь.

Интернет нарек его “парень с трибуны”, и пользователи хотят, чтобы он баллотировался на пост премьер-министра.

Here for Britain's new Prime Minister. pic.twitter.com/YONDXIEQya

— Rebecca Lewis (@bexlewis361) 24 мая 2019 г.

У него уже есть поддержка масс.

Let’s just make the sound engineer Prime Minister and move on with our lives pic.twitter.com/iSwTo6VOtw

— Scott Bryan (@scottygb) 24 мая 2019 г.





Люди уверены, что он сделает свою работу хорошо, парень уже стал знаменитостью.

BREAKING PODIUM GUY NEWS



The lovely @PaulTwinn has taken a behind the scenes shot of him in action! pic.twitter.com/ZgwqpfHjil

— Peter Ruddick (@ruddick) 24 мая 2019 г.

Как сообщал УНН, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что она уйдет в отставку 7 июня.