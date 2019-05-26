Британці хочуть бачити новим прем'єр-міністром "того хлопця з трибуни"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Поступися дорогою, Борис Джонсон - новачок став фаворитом соцмереж в гонці за крісло прем'єр-міністра Великої Британії. Ім'я йому - "хлопець з трибуни", передає УНН з посиланням на соцмережі.
Майбутня відставка Терези Мей 7 червня привела державу в хаос, в той час як члени парламенту намагаються знайти їй заміну. Пропозиції варіюються від Домініка Раабе і Бориса Джонсона до Джеремі Ханта і Андреа Леандсом.
Але британські користувачі соцмереж сприйняли важкі новини з іронією.
Незадовго до того, як Мей сказала свою промову, за межами 10-й вулиці на Даунінг-стріт техніком, одягнена в чорне була встановлена трибуна, з якої повинна була виступити прем'єр.
Перевіряючи звук на мікрофоні, він стояв перед трибуною всього одну секунду, як ніби виголошував важливу промову.
Інтернет нарік його "хлопець з трибуни", і користувачі хочуть, щоб він балотувався на пост прем'єр-міністра.
Here for Britain's new Prime Minister. pic.twitter.com/YONDXIEQya- Rebecca Lewis (@ bexlewis361) 24 травня 2019 р
У нього вже є підтримка мас.
Let 's just make the sound engineer Prime Minister and move on with our lives pic.twitter.com/iSwTo6VOtw- Scott Bryan (@scottygb) 24 травня 2019 р
Люди впевнені, що він зробить свою роботу добре, хлопець вже став знаменитістю.
BREAKING PODIUM GUY NEWS
The lovely @PaulTwinn has taken a behind the scenes shot of him in action! pic.twitter.com/ZgwqpfHjil
Як повідомляв УНН, 24 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що вона піде у відставку 7 червня.