Британці хочуть бачити новим прем'єр-міністром "того хлопця з трибуни"

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Київ • УНН

 • 12555 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Поступися дорогою, Борис Джонсон - новачок став фаворитом соцмереж в гонці за крісло прем'єр-міністра Великої Британії. Ім'я йому - "хлопець з трибуни", передає УНН з посиланням на соцмережі.

Майбутня відставка Терези Мей 7 червня привела державу в хаос, в той час як члени парламенту намагаються знайти їй заміну. Пропозиції варіюються від Домініка Раабе і Бориса Джонсона до Джеремі Ханта і Андреа Леандсом.

Але британські користувачі соцмереж сприйняли важкі новини з іронією.

Незадовго до того, як Мей сказала свою промову, за межами 10-й вулиці на Даунінг-стріт техніком, одягнена в чорне була встановлена трибуна, з якої повинна була виступити прем'єр.

Перевіряючи звук на мікрофоні, він стояв перед трибуною всього одну секунду, як ніби виголошував важливу промову.

Інтернет нарік його "хлопець з трибуни", і користувачі хочуть, щоб він балотувався на пост прем'єр-міністра.

Here for Britain's new Prime Minister. pic.twitter.com/YONDXIEQya

- Rebecca Lewis (@ bexlewis361) 24 травня 2019 р

У нього вже є підтримка мас.

Let 's just make the sound engineer Prime Minister and move on with our lives pic.twitter.com/iSwTo6VOtw

- Scott Bryan (@scottygb) 24 травня 2019 р



Люди впевнені, що він зробить свою роботу добре, хлопець вже став знаменитістю.

BREAKING PODIUM GUY NEWS

The lovely @PaulTwinn has taken a behind the scenes shot of him in action! pic.twitter.com/ZgwqpfHjil

- Peter Ruddick (@ruddick) 24 травня 2019 р

Як повідомляв УНН, 24 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що вона піде у відставку 7 червня.

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