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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британский принц Эндрю проведет Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом

Британский принц Эндрю проведет Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом

Киев  •  УНН

 • 154 просмотра

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Сына Елизаветы II попросили не приезжать на рождественское празднование в Сандрингеме из-за скандала с китайским бизнесменом-шпионом. Принц Эндрю годами поддерживал тесные отношения с Крисом Янгом.

Сын Елизаветы II принц Эндрю, который носит титул герцога Йоркского, пропустит празднование Рождества в Сандрингеме, где должны были бы собраться все ближайшие к монарху Чарльза III члены королевской семьи. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что родственники попросили Эндрю отказаться от участия в мероприятии из-за "лишнего внимания, которое он может привлечь к себе". Речь идет об истории с китайским бизнесменом Крисом Янгом, которого британский суд признал шпионом.

Принц немало лет тесно общался с Янгом, хотя уверяет, что "никогда не обсуждал с ним чувствительные вопросы". Правоохранители считают, что задачей шпиона было втереться в доверие к ряду влиятельных лиц в Соединенном Королевстве, среди которых и брат Его Величества.

Для принца Эндрю это уже не первая скандальная история: еще в середине "нулевых" его обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними, а в 2021 году американка подала иск против него по обвинению в сексуальном насилии. Дело было улажено во внесудебном порядке, но Эндрю потерял все свои военные титулы и прекратил выполнять полномочия члена королевской семьи. 

Напомним

Как ранее писал УНН принц Эндрю может не появиться на традиционной рождественской прогулке из-за скандала с китайским шпионом H6. Король Чарльз возмущен тем, что брат снова втянул монархию в громкий скандал.

Король Великобритании Чарльз III отказался выплачивать ежегодное пособие в 1 млн фунтов своему брату принцу Эндрю. Причиной стал отказ герцога Йоркского переехать из роскошной резиденции Royal Lodge.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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