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Британские дизайнеры создали карту соответствия песен странам

Киев • УНН

 • 12561 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Британии дизайнеры провели параллели между географическими объектами мира и песнями, и создали своеобразную карту соответствия той или иной песни к отдельной стране или региону, передает УНН со ссылкой на официальный сайт проекта.

Как отмечают дизайнеры проекта "World Song Map", они использовали около тысячи песен и присваивали каждой стране или региону название той или иной песни. Украину же они ассоциируют сразу с тремя композициями.

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По версии британских дизайнеров, нашей стране более подходят саундтрек из второй части Бондианы "From Russia with Love" ( "Из России с любовью"), американских хип-хопперов Public Enemy "Rebirth of a Nation" ( "Возрождение нации") и песня "War zone" ( "Зона военных действий") британско-ирландской группы The Wanted.

Украинские Национальные Новости

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