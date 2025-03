Британские дизайнеры создали карту соответствия песен странам

Как отмечают дизайнеры проекта "World Song Map", они использовали около тысячи песен и присваивали каждой стране или региону название той или иной песни. Украину же они ассоциируют сразу с тремя композициями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новую музыкальную премию в области рок-музыки основано в Украине

По версии британских дизайнеров, нашей стране более подходят саундтрек из второй части Бондианы "From Russia with Love" ( "Из России с любовью"), американских хип-хопперов Public Enemy "Rebirth of a Nation" ( "Возрождение нации") и песня "War zone" ( "Зона военных действий") британско-ирландской группы The Wanted.