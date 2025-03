Британські дизайнери створили карту відповідності пісень країнам

Як зазначають дизайнери проекту "World Song Map", вони використовували близько тисячі пісень та присвоювали кожній країні або регіону назву тієї чи іншої пісні. Україну ж вони асоціюють одразу з трьома композиціями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нову музичну премію в галузі рок-музики засновано в Україні

За версією британських дизайнерів, нашій країні більш підходять саундтрек з другої частини Бондіани “From Russia with Love” (“З Росії з любов'ю”), американських хіп-хоперів Public Enemy “Rebirth of a Nation” (“Відродження нації”) та пісня “War zone” (“Зона військових дій”) британсько-ірландської групи The Wanted.