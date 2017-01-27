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Британські дизайнери створили карту відповідності пісень країнам

Британські дизайнери створили карту відповідності пісень країнам

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Британії дизайнери провели паралелі між географічними об'єктами світу і піснями, та створили створили своєрідну карту відповідності тієї чи іншої пісні до окремої країни чи регіону, передає УНН з посиланням на офіційний сайт проекту.

Як зазначають дизайнери проекту "World Song Map", вони використовували близько тисячі пісень та присвоювали кожній країні або регіону назву тієї чи іншої пісні. Україну ж вони асоціюють одразу з трьома композиціями.

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За версією британських дизайнерів, нашій країні більш підходять саундтрек з другої частини Бондіани “From Russia with Love” (“З Росії з любов'ю”), американських хіп-хоперів Public Enemy “Rebirth of a Nation” (“Відродження нації”) та пісня “War zone” (“Зона військових дій”) британсько-ірландської групи The Wanted.

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