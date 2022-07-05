Британская полиция обвиняет 19-летнего парня в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Британская полиция предъявила обвинение 19-летнему парню в хранении взрывчатых веществ и террористических преступлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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Обвинения включают владение взрывчатыми веществами и пособиями по изготовлению самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия, а также распространение в интернете поощрявших к террористическим актам материалов, сообщила полиция.
Вон Конрад Джон Долфин предстанет перед Вестминстерским магистратским судом Лондона сегодня для предъявления обвинений.
Напомним
Американцы вышли на массовые протесты после того, как полиция убила чернокожего мужчину, выстрелив в него десятки раз.