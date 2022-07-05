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13:08 • 11973 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 36752 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 47809 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 14:57 • 141749 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139925 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114124 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Британская полиция обвиняет 19-летнего парня в терроризме

Британская полиция обвиняет 19-летнего парня в терроризме

Киев • УНН

 • 109596 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Британская полиция предъявила обвинение 19-летнему парню в хранении взрывчатых веществ и террористических преступлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Обвинения включают владение взрывчатыми веществами и пособиями по изготовлению самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия, а также распространение в интернете поощрявших к террористическим актам материалов, сообщила полиция.

Вон Конрад Джон Долфин предстанет перед Вестминстерским магистратским судом Лондона сегодня для предъявления обвинений.

Напомним

Американцы вышли на массовые протесты после того, как полиция убила чернокожего мужчину, выстрелив в него десятки раз.

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