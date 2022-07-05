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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Британська поліція звинувачує 19-річного хлопця в тероризмі

Британська поліція звинувачує 19-річного хлопця в тероризмі

Київ • УНН

 • 109601 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Британська поліція висунула звинувачення 19-річному чоловікові у зберіганні вибухових речовин і терористичних злочинах. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Звинувачення включають володіння вибуховими речовинами та посібниками з виготовлення саморобної вибухівки й вогнепальної зброї, а також поширення в інтернеті матеріалів, які заохочували до терористичних актів, повідомила поліція.

Вон Конрад Джон Долфін постане перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона сьогодні для висунення звинувачень.

Нагадаємо

Американці вийшли на масові протести після того, як поліція вбила чорношкірого чоловіка, вистріливши в нього десятки разів.

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