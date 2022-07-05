Британська поліція звинувачує 19-річного хлопця в тероризмі

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Звинувачення включають володіння вибуховими речовинами та посібниками з виготовлення саморобної вибухівки й вогнепальної зброї, а також поширення в інтернеті матеріалів, які заохочували до терористичних актів, повідомила поліція.

Вон Конрад Джон Долфін постане перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона сьогодні для висунення звинувачень.

Нагадаємо

Американці вийшли на масові протести після того, як поліція вбила чорношкірого чоловіка, вистріливши в нього десятки разів.