Великобритания выразила соболезнования семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге

"Шокирован новостями о взрыве в Санкт-Петербурге. Мои соболезнования семьям жертв", - написал он.

Horrified by news of explosion in St Petersburg. My sympathies are with the victims and their families.

- Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 апреля 2017

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.

Как сообщал УНН, СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт.