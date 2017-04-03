Великобритания выразила соболезнования семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования семьям погибших от взрыва в петербургском метро. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Шокирован новостями о взрыве в Санкт-Петербурге. Мои соболезнования семьям жертв", - написал он.
Horrified by news of explosion in St Petersburg. My sympathies are with the victims and their families.- Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 апреля 2017
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.
Как сообщал УНН, СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт.