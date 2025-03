Британія висловила співчуття родинам загиблих від вибуху в Санкт-Петербурзі

"Шокований новинами про вибух в Санкт-Петербурзі. Мої співчуття сім'ям жертв", - написав він.

Horrified by news of explosion in St Petersburg. My sympathies are with the victims and their families.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 квітня 2017 р.

Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

Як повідомляв УНН, СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт.