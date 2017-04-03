Британія висловила співчуття родинам загиблих від вибуху в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Очільник МЗС Великої Британії Борис Джонсон висловив співчуття родинам загиблих від вибуху у петербурзькому метро. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Шокований новинами про вибух в Санкт-Петербурзі. Мої співчуття сім'ям жертв", - написав він.
Horrified by news of explosion in St Petersburg. My sympathies are with the victims and their families.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 квітня 2017 р.
Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
Як повідомляв УНН, СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт.