Британия передала Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках Украине высокоточных ракет Brimstone 2 с лазерной наводкой. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу ведомства в Twitter.
Цитата
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", - говорится в сообщении.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Добавим
Brimstone – это семейство управляемых ракет класса "воздух-земля" разработки международного консорциума MBDA.
С начала полномасштабной войны Великобритания уже поставила в Украину сотни этих ракет. В Вооруженных силах Brimstone модифицировали для запуска из наземных пусковых установок для использования по наземным целям.
Напомним
Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые планируют передать для Украины.