Британия передала Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2

Цитата

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", - говорится в сообщении.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Добавим

Brimstone – это семейство управляемых ракет класса "воздух-земля" разработки международного консорциума MBDA.

С начала полномасштабной войны Великобритания уже поставила в Украину сотни этих ракет. В Вооруженных силах Brimstone модифицировали для запуска из наземных пусковых установок для использования по наземным целям.

Напомним

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые планируют передать для Украины.