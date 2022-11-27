Британія передала Україні партії високоточних ракет Brimstone-2
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило інформацію про постачання Україні високоточних ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку відомства у Twitter.
Цитата
"У межах свого пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - йдеться у повідомленні.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Додамо
Brimstone – це сімейство керованих ракет класу "повітря-земля" розробки міжнародного консорціуму MBDA.
З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.
Нагадаємо
Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які планують передати Україні.