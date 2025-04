Британія передала Україні партії високоточних ракет Brimstone-2

Цитата

"У межах свого пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - йдеться у повідомленні.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Додамо

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу "повітря-земля" розробки міжнародного консорціуму MBDA.

З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Нагадаємо

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які планують передати Україні.