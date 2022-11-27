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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Британія передала Україні партії високоточних ракет Brimstone-2

Британія передала Україні партії високоточних ракет Brimstone-2

Київ • УНН

 • 1190186 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило інформацію про постачання Україні високоточних ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку відомства у Twitter.

Цитата

"У межах свого пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - йдеться у повідомленні.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Додамо

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу "повітря-земля" розробки міжнародного консорціуму MBDA.

З початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. У Збройних силах Brimstone модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Нагадаємо

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які планують передати Україні.

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