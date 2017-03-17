Brent торгуется на уровне 51,78 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром выросли в цене до 51,78 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,84 доллара за баррель, прибавив 0,18%.
Напомним, Украина за год сократила потребление нефти на 70,5%.