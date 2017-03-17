Brent торгуется на уровне 51,78 долл. за баррель

По данным издания состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,84 доллара за баррель, прибавив 0,18%.

Напомним, Украина за год сократила потребление нефти на 70,5%.