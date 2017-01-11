Боевики усиливают свои позиции на различных участках "ЛНР" и на приморских направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Была замечена переброска усиления в районе Брянки и северо-западнее в районе Первомайска, а также на приморских участках АТО, с позиций Пикузы-Саханка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В "ЛНР" в район Брянки и на северо-запад от Первомайска оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (или проводят ротацию). На данный момент переброшены до 200 человек в партиях на каждое направление. На приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безымянном прибыли 2 "мотострелковых" взводы оккупантов из состава батальонного резерва с позиций Пикузы (быв. Коминтерново) - Саханка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обращает на себя внимание стремление замаскировать перемещение войск в районах "ЛНР". Передвижение происходит в сумерках, несколькими небольшими конвоями. В составе усиления - местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, минометов и других огневых средств.
На позиции на приморском направлении прибыли шесть ББМ (2 ед. БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и около 50 человек. Эти подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, двое ранены.