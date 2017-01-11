Бойовики підсилюють свої позиції на різних ділянках "ЛНР" та на приморських напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Було помічено перекидання підсилення в районі Брянки та північно-західніше в районі Первомайська, а також на приморських ділянках АТО, з позицій Пікузи-Стаханка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У „ЛНР“ в район Брянки та на північний захід від Первомайська окупанти партіями по 2-3 вантажівки перекидають підсилення (або проводять ротацію). На даний момент перекинуто до 200 осіб в партіях на кожен напрямок. На приморському напрямку на перевалочну базу окупантів в Безіменному прибуло 2 „мотострілкових“ взводи окупантів зі складу батальйонного резерву з позицій Пікузи (кол. Комінтерново) — Саханка”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, звертає на себе увагу прагнення замаскувати переміщення військ в районах “ЛНР”. Пересування відбувається в сутінках, кількома невеликими конвоями. У складі посилення — місцеві бойовики і російські найманці в основному зі складу Луганського і Алчевського “гарнізонів”. Очікується прибуття найближчим часом бронетехніки, мінометів і інших вогневих засобів.
До позицій на приморському напрямку прибуло шість ББМ (2 од. БМП-2, решта МТ-ЛБ) і близько 50 осіб. Ці підрозділи прибули на поповнення і відновлення боєздатності.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, двоє поранено.