Боевики одиннадцать раз обстреляли украинские позиции на донецком направлении за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в частности самые активные обстрелы состоялись на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и в Авдеевской промзоне. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. Участки боевой активности врага там традиционные - это Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах.
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В то же время вблизи Светлодарска, силы оккупанта активно обстреливали наших военных из вооружения БМП. В общем, каждый из случаев нарушения режима тишины врагом на донецком направлении продолжался в среднем от тридцати минут до трех часов. Самые длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке", - сказал А.Мотузяник.
По его словам, всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, пятеро украинских бойцов ранены в зоне АТО за прошедшие сутки.