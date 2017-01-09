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Бойовики одинадцять разів обстріляли українські позиції на донецькому напрямку минулої доби

Бойовики одинадцять разів обстріляли українські позиції на донецькому напрямку минулої доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема найактивніше обстріли відбулися на Світлодарській дузі, північних околицях Горлівки та Авдіївській промзоні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

«Донецький напрямок. Ділянки бойової активності ворога там традиційні – це Світлодарська дуга, північні околиці Горлівки та Авдіївська промзона. Важке озброєння противник застосовував у всіх трьох районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби на луганському напрямку бойовики двічі обстріляли позиці ЗСУ з мінометів

Водночас поблизу Свтілодарська, сили окупанта активно обстрілювали наших військових з озброєння на БМП. Загалом, кожен з випадків порушення режиму тиші ворогом на Донецькому напрямку тривав у середньому від тридцяти хвилин до трьох годин. Найтриваліші обстріли зафіксовані у Авдіївці», - сказав О.Мотузяник.

За його словами, всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, п’ятеро українських бійців поранено в зоні АТО минулої доби.

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